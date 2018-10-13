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مسؤول بالبيت الأبيض: عودة القس برونسون لأمريكا على متن طائرة عسكرية عبر ألمانيا

واشنطن- د ب أ
نشر فى : الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 11:38 م | آخر تحديث : الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 11:38 م

قال مسؤول كبير بالبيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن القس الأمريكي أندرو برونسون، سيعود على متن طائرة عسكرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عبر ألمانيا، حسبما أفادت شبكة «سي إن إن» التليفزيونية الأمريكية.

ووفقًا للشبكة الأمريكية، سيتوقف «برونسون» في ألمانياـ حيث يخضع هناك لتقييم طبي شامل بالقاعدة الجوية في رامشتاين.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق سراح برونسون في عدد من تغريداته القصيرة، قائلًا:
«أفكاري وصلواتي مع القس برونسون، ونحن نأمل أن يعود إلى الوطن سالمًا قريبًا»، بينما كتب في تغريدة أخرى: «القس برونسون أطلق سراحه للتو، سيعود للوطن قريبًا».


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