إصابة شخصين بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد

أفاد مصدر في الشرطة العراقية، اليوم الجمعة، بأن شخصين أصيبا بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد.

وذكر موقع "السومرية نيوز" نقلا عن المصدر ، أن "عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من محال تجارية ضمن قضاء التاجي شمالي بغداد، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية طوقت المكان، فيما نقلت المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج".

وتشهد العاصمة العراقية بغداد بين الحين والآخر، أعمال عنف وتفجيرات، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.