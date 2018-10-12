الأمم المتحدة: قوة مدنية تفرج عن 830 طفلا في شمال نيجيريا

أعلن صندوق الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، اليوم الجمعة، أن قوة عمل مدنية مشتركة تمكنت من إطلاق سراح أكثر من 830 طفلا شمالي نيجيريا، والتي كانت قد تشكلت لمعاونة الجيش في محاربة جماعة «بوكو حرام» الإسلامية المتشددة.

وقال الصندوق إن هذه هي أول عملية رسمية لتحرير الاطفال تقدم عليها القوة المشتركة في مايدوجوري، عاصمة ولاية بورنو، منذ سبتمبر 2017، عندما تعهدت الجماعة رسميًا بوقف تجنيد الأطفال.

لكنّ نائب ممثل نيجيريا بصندوق الأمم المتحدة للطفولة، بيرنيل أيرنسايد، قد حذر من أنه لا يزال هناك الكثير من الأطفال بين صفوف قوة العمل المدنية وغيرها من الجماعات المسلحة، سواء المقاتلة أو المساندة، معقبًا: «ندعو جميع الأطراف الى وقف تجنيد الأطفال والسماح لهم بأن يكونوا أطفالا».

وكانت منظمة «يونيسيف» قد ذكرت إن 1469 طفلًا بينهم 1175 صبيًا و294 فتاة كانوا ضمن صفوف قوة العمل المدنية المشتركة في مايدوجوري، والتي كانت تتعرض لعدة سنوات، لهجوم شرس من جماعة «بوكو حرام» ضد المجتمعات في شمال شرق نيجيريا.

ومنذ عام 2009، لقي الآلاف حتفهم، كما تشرد قرابة مليونين و500 ألف آخرين، على يد الجماعة المتشددة، التي تسعى إلى فرض تفسير متشدد للشريعة الإسلامية في المنطقة.