أحمد عز يشارك جمهوره صورة من كواليس تصوير الممر

شارك الفنان أحمد عز صورة عبر حسابه بموقع إنستجرام، تجمعه بالفنان أمير صلاح من كواليس تصوير فيلم الممر، وعلق عليها قائلا: "مساؤكم فل، الممر أحمد عز".

"الممر" من تأليف أمير طعيمة، ويضع له الموسيقى التصويرية الموسيقار عمر خيرت، ومن تأليف شريف عرفة، ويشارك فى البطولة، هند صبرى، وأحمد رزق، وأحمد فلوكس، وأحمد صلاح حسنى، ومحمد الشرنوبى، وأسماء أبواليزيد، ومحمد حافظ، ومحمد جمعة، وكريم العميرى، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.

يذكر أن فيلم الممر تدور أحداثه عام 68، فى فترة حرب الاستنزاف التى أعقبت هزيمة 67، ومهدت لانتصارات أكتوبر 73، ويتناول إلى جانب المعسكرات الحربية، الحياة الاجتماعية لأبطاله، ليقدم من خلاله المخرج مزيجًا بين القصص الرومانسية، والأكشن والتراجيدى.