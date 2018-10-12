أنجولا تكتسح موريتانيا موريتانيا في تصفيات أفريقيا

اكتسح المنتخب الأنجولي لكرة القدم ضيفه الموريتاني 4/ 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الثالثة من المجموعة التاسعة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا التي ستقام بالكاميرون العام المقبل.

وسجل أهداف المنتخب الأنجولي ماتيوس كوستا (هدفين) الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 13 والثاني في الدقيقة 17 ودجالما كامبوس في الدقيقة 53 ودالا جيلسون في الدقيقة 80 ، فيما سجل هدف منتخب موريتانيا الوحيد الحسن العيد في الدقيقة الثالثة.

ورفع منتخب أنجولا رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب بفارق الأهداف أمام منتخب موريتانيا.