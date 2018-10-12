ديوكوفيتش يصعد للقاء زفيريف في المربع الذهبي ببطولة شنغهاي للتنس

تقدم النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش خطوة جديدة نحو التتويج بلقب بطولة شنغهاي لتنس الأساتذة للمرة الرابعة في مسيرته، حيث تأهل إلى الدور قبل النهائي إثر تغلبه على الجنوب أفريقي كيفن أندرسون 7 / 6 (7 / 1) و6 / 3 اليوم الجمعة ضمن منافسات دور الثمانية.

وشهدت المجموعة الأولى للمباراة منافسة شرسة بين اللاعبين ولم ينجح أحدهما في كسر إرسال منافسه ، ثم نجح ديوكوفيتش في فرض هيمنته على المجموعة الثانية منذ بدايتها ليحسم المباراة وبطاقة التأهل خلال ساعة واحدة و43 دقيقة.

ويلتقي ديوكوفيتش في الدور قبل النهائي غدا السبت ، الألماني ألكسندر زفيريف الذي صعد إثر تغلبه على البريطاني كايل إدموند 6 / 4 و6 / 4 في وقت سابق اليوم.

وتأهل زفيريف بذلك إلى المربع الذهبي ببطولات الأساتذة للمرة الخامسة هذا الموسم.

وتوج زفيريف بلقب بطولة مدريد في مايو بعد أن وصل لنهائي بطولة ميامي المفتوحة والدور قبل النهائي ببطولة مونت كارلو.

كذلك وصل زفيريف إلى نهائي بطولة روما لكنه خسر حينها أمام النجم الإسباني رافاييل نادال المصنف الأول على العالم ، قبل انطلاق منافسات فرنسا المفتوحة (رولان جاروس).

واحتاج زفيريف /21 عاما/ المصنف الخامس على العالم والرابع للبطولة إلى 70 دقيقة لحسم المباراة أمام منافسه البريطاني المصنف 14 على العالم و11 للبطولة.