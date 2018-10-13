الشرطة الألمانية تداهم منازل شباب حزب البديل في ميونخ

قامت الشرطة في ولاية بافاريا الألمانية، بتفتيش عدد من منازل شباب حزب البديل الألماني، عقب عملية تلطيخ حوائط مبنى المركز الرئيسي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في ميونخ.

وقالت متحدثة باسم الشرطة، اليوم الجمعة، إن الأمر يتعلق بأضرار مادية تعرض لها المبنى.

وكانت رئاسة شباب حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، قد تركت خلال عطلة الأسبوع الماضي، وخلال الليل، مشهدًا يشبه مذبحة أمام المقر الرئيسي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، من خلال تلطيخ جدرانه بألوان تشبه الدماء وألوان أخرى، فيما كتبت على الجدران عبارة «مقر الجريمة»، في إشارة إلى الألماني الذي قتل في الشهر الماضي في كيمنيتس على يد اثنين من المتقدمين بطلبات لجوء إلى ألمانيا.

ووصف رئيس شباب حزب البديل الألماني، داميان لور، عملية المداهمة بالفضيحة، واتهم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري بسوء استخدام قوات الأمن، بينما ذكر الادعاء العام أن رجال التحقيق قاموا بعملية المداهمة من تلقاء أنفسهم، ولم يقم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري بتقديم أية بلاغات ضد المشتبه فيهم.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة: «نحن نرى أن هذه الحالة تمثل أهمية للرأي العام»، بينما يشار إلى أن أحد المشتبه فيهم بارتكاب هذه العملية، هو مرشح على أحد مقاعد برلمان الولايات في الانتخابات.