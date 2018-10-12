كمال أبو رية يكشف كواليس إبلاغ «الفيشاوي» بشأن إصابته بالسرطان

قال الفنان كمال أبو رية، إنه كان يعلم بشأن إصابة الفنان فاروق الفيشاوي بالسرطان، لكنه تفاجئ بإعلانه ذلك خلال تكريمه في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، متابعًا: «أنا قلت ساعتها لا لا لأني ما كنتش حابب الإعلان ده».



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «معكم»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية منى الشاذلي، مساء الخميس، أن الأصدقاء المقربين بينه و«الفيشاوي» طلبوا منه أن يتولى مسؤولية إبلاغ الأخير بمرضه، لكنه لم يتمكن من ذلك.



وتابع أنه تواصل مع الفنان محمود حميدة، لينيب إليه تلك المسؤولية، وكان رد الأخير كالتالي «أنا اللي هقوله كل حاجة عشان لازم يبقى عارف ويبدأ العلاج»، وعليه توجه الاثنين إلى الدكتور المعالج ليتفاجئا بـ«الفيشاوي» خارجًا من هناك ممازحًا إياهم بقوله «مش كنتوا تقولولي! دول شوية صداع».



وواصل: «موقف فاروق الفيشاوي، في إعلان مرضه كان غير مسبوق، وأنا لو أعرف من الأول أنه هيقول ما كنتش هاشجعه بس دلوقتي أنا شايف أنه قرار صح وأثار ردود أفعال جميلة ومساندة ليه».



ووصف الفنان فاروق الفيشاوي بأنه فريد من نوعه، ونيته سليمة لأقصى درجة ويحب كل الناس حتى من لا يحبونه، معقبًا: «ربنا هيكرمه لكل هذه الأسباب».



وأعلن الفنان فاروق الفيشاوي، عن إصابته بالسرطان، لأول مرة خلال تكريمه في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط، في دورته الـ34، التي حملت اسم النجمة الكبيرة نادية لطفي.



وأقيمت الدورة الـ34 من مهرجان الإسكندرية السينمائي، في الفترة بين 3 إلى 9 أكتوبر الجاري، وشهدت تكريم عدد كبير من الرموز الفنية على رأسهم الموسيقار عمر خيرت، والفنان فاروق الفيشاوي، والمخرج أحمد يحيى، والمنتج حسين القلا والناقدة ماجدة موريس.