مصدر: دينا باول تنسحب من دائرة المرشحين لمنصب سفير أمريكا بالأمم المتحدة

قال مصدر مطلع في الإدارة الأمريكية، أمس الخميس، إن دينا باول، المسؤولة التنفيذية في بنك جولدمان ساكس، انسحبت من دائرة المرشحين لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

وأبلغت باول الرئيس دونالد ترامب هاتفيا بأنها تشرفت بأن يجرى النظر في توليها المنصب لكنها تخطط للبقاء في جولدمان ساكس.

ويقول ترامب إن عددا من الأشخاص يرغبون في تولي ذلك المنصب. وقال مصدر مطلع إن ترامب يبحث إسناد المهمة إلى السفيرة الأمريكية في كندا كيلي كرافت. وقال مصدر آخر إن وزير الداخلية ريان زينكي مرشح لتولي المنصب، وفقا لوكالة رويترز.

وتحدث ترامب مع باول عن المنصب منذ إعلان السفيرة الحالية نيكي هايلي اعتزامها الاستقالة هذا الأسبوع.

وباول ذات الأصول المصرية، شغلت من قبل منصب نائبة مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض. وعادت باول إلى جولدمان ساكس هذا العام وهي عضو في اللجنة الإدارية بالبنك.

وقال ترامب يوم الأربعاء إن لديه عدة مرشحين لخلافة هايلي التي أعلنت استقالتها يوم الثلاثاء.