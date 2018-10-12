البرلمان الإيطالي يصدق على ميزانية 2019 للحكومة الشعبوية

صدِّق البرلمان الإيطالي اليوم الجمعة على ميزانية البلاد التي أعدتها الحكومة الشعبوية لعام 2019 والتي تسمح بزيادة نسبة العجز. وكانت الميزانية أدت إلى اضطرابات في الأسواق، وأثارت انتقادات حادة من قبل الاتحاد الأوروبي.

وتبني البرلمان الإيطالي بمجلسيه مقترحات تدعم النسخة المحدثة من خطة الحكومة التي تحمل اسم الوثيقة الاقتصادية والمالية، وتحدد نسبة العجز المستهدفة في عام 2019 بـ4ر2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما أوضح مسؤولون بالاتحاد الأوروبي أن هذه النسبة تخالف قواعد الكتلة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن الحكومة الإيطالية تستهدف أن تصل نسبة العجز إلى 1ر2 بالمئة في عام 2020 و8ر1 بالمئة في عام 2021 مع الحد من نسبة الديون خلال الفترة من 2019 حتى 2021.

وفي كلمة أمام اللجنة المشتركة للموازنة، قال وزير المالية الإيطالي جيوفاني تريا إن العجز الإضافي سيساعد في تمويل إجراءات مقررة مثل انشاء آلية جديدة لدعم الدخل وخفض سن التقاعد واستقطاعات في ضرائب الشركات.

وأبلغ مفوض الشؤون الاقتصادية للاتحاد الأوروبي بيير موسكوفيتشي وزميله مفوض شؤون اليورو فالديس دومبروفسكيس الحكومة الإيطالية أن أهداف الميزانية التي تفوق التوقعات تشير إلى "مخالفة جسيمة" للمسار المالي المتفق عليه للكتلة الأوروبية.