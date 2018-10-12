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أشاد النائب الأول لرئيس البنك الدولي، بالإصلاحات التسريعية التي قامت بها مصر، ما أدي إلى تحسين بنية الاستثمار، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، صباح اليوم الجمعة