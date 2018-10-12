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عاجل..النائب الأول لرئيس البنك الدولي يشيد بالإصلاحات التشريعية في مصر

دينا النجار
نشر فى : الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 11:28 ص | آخر تحديث : الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 11:28 ص

أشاد النائب الأول لرئيس البنك الدولي، بالإصلاحات التسريعية التي قامت بها مصر، ما أدي إلى تحسين بنية الاستثمار، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، صباح اليوم الجمعة


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