قالت السيدة عواطف نجيب إسكندر، زوجة اللواء الراحل باقي زكي، صاحب فكرة تدمير خط بارليف بمضخات المياه، إنها فخورة للغاية بزوجها لكونه صاحب هذه الفكرة.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الخميس، أن أفضل ما في الأمر هو التفكير خارج الصندوق، متابعة: «مش لازم تبقى طريقة التخلص من الساتر الترابي هي المفرقعات والقنابل الذرية، ولكن التفكير في شيء مختلف».

وأوضحت أن الفكرة كانت ملائمة للظروف باعتبار أن المياه متوفرة بالفعل في الموقع وبالإضافة إلى انحداره، فتم استغلال الظروف بأفضل طريقة.

وعن حوارها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء تكريم اسم زوجها الراحل، صباح الخميس، في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، قالت إنه كان يشكرها وهي تشكره، مضيفة: «كتر خيره لأنه لم ينس أن هذا حدث يومًا ما، وهو أيضًا تذكرة للمستقبل والأجيال الجديدة باللواء باقي وما فعله».

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الخميس، فعاليات الندوة التثقيفية الـ29 للقوات المسلحة، والتي أقيمت تحت عنوان «أكتوبر تواصل الأجيال».