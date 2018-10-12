نائب رئيس «طوخ»: نقل السوق الرئيسي فور الانتهاء من الدراسة الأمنية اللازمة

قال محمد ياسين، نائب رئيس مدينة طوخ، إنه تم تنفيذ حملة لإزالة ورفع الإشغالات بوسط المدينة، والشوارع الرئيسية، لتحقيق السيولة الحركية للمرور.

وأشار «ياسين»، إلى أنه جاري العمل لنقل السوق الرئيسي بالمدينة من المنطقة الحالية، إلى غرب السكة الحديد، فور الانتهاء من الدراسة الأمنية اللازمة، مؤكدًا أن السوق يتسبب في شلل مروري بوسط المدينة وتعطيل مصالح المواطنين.

وأكد نائب رئيس المدينة، استمرار أعمال النظافة والتجميل للطريق السريع، وذلك ضمن أعمال الحملة الشاملة لنظافة وتجميل طريق «القاهرة – الإسكندرية» الزراعي السريع والتي بدأت بمدن المحافظة.

وكان الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، قد وافق على نقل سوق طوخ من وسط المدينة، إلى غرب السكة الحديد، حفاظًا على سلامة المواطنين، بعد أن شهد مؤخرًا مشاجرة دموية بالأسلحة بين الجزارين والباعة الجائلين، مما أسفر عن وقوع عددًا من الإصابات وإثارة الذعر بين الأهالي.