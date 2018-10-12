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فاروق الفيشاوي: الغرب ألصق الإرهاب بالإسلام.. وبعضنا يردد هذه الأكذوبة بغباء

الفنان فاروق الفيشاوي
الفنان فاروق الفيشاوي
إيفون مدحت 
نشر فى : الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 1:28 ص | آخر تحديث : الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 1:28 ص
قال الفنان فاروق الفيشاوي، إن «الغرب ألصق الإرهاب بالإسلام، وبعضنا صدق هذه الأكذوبة وظل يرددها بغباء».

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «معكم»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية منى الشاذلي، أمس الخميس، «هناك بالفعل متطرفين دينيًا، وهؤلاء هم الذين من يفهمون الدين بشمل مختلف عن حقيقته».

وذكر أنه يحلم بأداء دور عن المطران الراحل هيلاريون كابوتشي، سفير الفاتيكان في فلسطين، الذي كان يحاول أن يثبت للعالم بأسره أن الإرهاب ليس من الإسلام كما أشيع، وصدق بعض المسلمين.

وأوضح أن المطران كابوتشي كان من أصل سوري، وتعاطف مع القضية الفلسطينية بشكل كبير، وساعد الفدائيين الفلسطينيين، وشارك في النضال الفلسطيني عن رغبة الحقيقية.

يُذكر أن المطران هيلاريون كابوتشي، قد تُوفي بداية العام الماضي، في منفاه بالعاصمة الإيطالية روما، عن عمر ناهز 94 عامًا بعد مسيرة حافلة بالمواقف الوطنية.


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