«شعبة المحمول»: الشركات الأجنبية تمارس «البلطجة» على المستهلك المصري

قال حمد النبراوي، عضو مجلس إدارة شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية، إن سبب إقبال شركات المحمول الأجنبية على الاستثمار في مصر، هو أنها سوق جيد، إلى جانب إمكانية ممارستها «البلطجة» على المستهلك المصري، وفقًا لتعبيره.



وأضاف خلال لقائه مع برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس: «هو جاي ليه مصر؟ عشان سوق كويس وبلطجة على المستهلك، هما جايين على المستهلك المصري عشان غلبان جدًا وملوش صوت»، مشيرًا إلى تعجبه من ارتفاع سعر الهواتف المحمولة في مصر، بصورة أعلى من أسعار الهواتف نفسها في الكويت والإمارات والسعودية وغيرها من الدول.



وتابع: «مكاتب شركات عالمية موجودة في مصر، وبيشغلها مصريين، بيدوا أسعار أعلى من دول الخليج، هو أنا أغنى من الإمارات؟ عشان الإماراتي ياخد بسعر وأنا آخد بسعر تاني»، موضحًا أن فارق السعر في الهواتف قد يصل إلى 4 آلاف جنيه.



واستطرد أنه ينبغي أن تعمل الشركات الأجنبية وفقًا لنظام يحترم المستهلك والتاجر، عن طريق زيادة مراكز الصيانة، للتكفل بإصلاح الهواتف المحمولة، التي بها عيب ما.



