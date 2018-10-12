ولاية واشنطن تلغي عقوبة الإعدام

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قررت ولاية واشنطن الأمريكية اليوم الخميس إلغاء عقوبة الإعدام من منظومة العدالة فيها.

واعتبرت المحكمة العليا في الولاية أن عقوبة الإعدام مخالفة للدستور.

وبرر قضاة المحكمة العليا قرارهم بأن هذه العقوبة فرضت بصورة تعسفية، وبطريقة عنصرية تشجع على التمييز.

جاء هذا في بيان للمحكمة نشر اليوم الخميس.

وقرر القضاة أن تتحول أحكام الإعدام إلى أحكام بعقوبة السجن مدى الحياة.

ولم تنفذ الولاية أحكام الإعدام منذ عدة أعوام.

يتراجع عدد المحكوم عليهم بالإعدام بصفة عامة في الولايات المتحدة.

وكانت عدة ولايات أمريكية ألغت عقوبة الإعدام خلال الأعوام الماضية وعطلت تنفيذها.

وقال مركز معلومات عقوبة الإعدام إن هذه العقوبة لم تعد موجودة في عشرين ولاية من بين خمسين – من بينها واشنطن.