أول تعليق من نجل الفنان فاروق الفيشاوي على مرض والده

علق «عمر» نجل الفنان فاروق الفيشاوي، على مرض والده بالسرطان، مهنئًا إياه على تكريمه من قبل مهرجان الإسكندرية السينمائي في دوريته الـ34.



وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «معكم»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية منى الشاذلي، مساء الخميس، إن والده متماسك ويأخذ الموضوع بشكل إيجابي، وذلك يساعدهم على الاطمئنان على حالته المرضية بشكل كبير.



وأضاف أنه فوجئ بإعلان والده عن مرضه خلال تكريمه بالمهرجان، لكن ما أبداه الفنان الكبير من مقاومة وإصرار على الحياة قد بث فيه روح الأمل والاطمئنان لشفاء والده في القريب العاجل، متابعًا: «يا رب يبقى دايمًا حوالينا ويشوف أولاد أولادنا».



وعن موقف والدته الفنانة سمية الألفي عقب علمها النبأ، أوضح: «اتخضت شوية بس كانت مبسوطة وفرحانة بمواجهته للمرض»، مشيدًا بالصداقة التي ما زالت تجمع والديه رغم انفصالهما.



وأعلن الفنان فاروق الفيشاوي، عن إصابته بالسرطان، لأول مرة خلال تكريمه في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط، في دورته الـ34، التي حملت اسم النجمة الكبيرة نادية لطفي.



وأقيمت الدورة الـ34 من مهرجان الإسكندرية السينمائي، في الفترة بين 3 إلى 9 أكتوبر الجاري، وشهدت تكريم عدد كبير من الرموز الفنية على رأسهم الموسيقار عمر خيرت، والفنان فاروق الفيشاوي، والمخرج أحمد يحيى، والمنتج حسين القلا والناقدة ماجدة موريس.