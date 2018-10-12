تراجع قوي في عدد الهجمات على أماكن إيواء اللاجئين في ألمانيا

أفادت تقارير إعلامية بأن عدد الهجمات التي تستهدف أماكن إيواء اللاجئين في ألمانيا تراجعت بصورة قوية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

وذكرت صحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة، استنادا إلى بيانات الهيئة الاتحادية لمكافحة الجريمة، أن عدد هذه الجرائم بلغ في الفترة بين مطلع يناير حتى نهاية سبتمبر 110 جريمة، منها 38 جريمة إحداث أضرار مادية و36 جريمة كتابات على جدران ودعاية، بالإضافة إلى جرائم عنف وتحريض.

وأضافت الصحيفة أن العدد يمثل تراجعا بنسبة 44% عن الجرائم المسجلة في نفس الفترة من العام 2017.

وطغى الدافع اليميني المتطرف على جميع الجرائم المسجلة العام الحالي (108 من إجمالي 110 جريمة).

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الحصيلة مؤقتة إذ جرت العادة أن يتم الإبلاغ عن جرائم في وقت لاحق بعد وقوعها.