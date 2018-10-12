إسرائيل تأمر ناشطين نيوزيلنديين بدفع تعويضات بسبب إلغاء حفل للمغنية لورد

أمرت محكمة إسرائيلية اثنين من النشطاء النيوزيلنديين بدفع تعويضات، بعد أن تسببت رسالة مفتوحة من جانبهما في إقناع المغنية "لورد" بإلغاء حفل مخطط له في تل أبيب، حسبما ذكرت وسائل إعلام يوم الخميس.



وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" بأن المحكمة أمرت اليهودي النيوزيلندي جوستين ساكس والنيوزيلندية من أصل فلسطيني نادية أبو شنب، بدفع تعويضات قدرها 45 ألف شيكل (12400 دولار) لإسرائيل، بسبب "إلحاق الأذى النفسي بثلاثة مراهقين إسرائيليين اشتروا تذاكر الحفل".



ورُفعت الدعوى في يناير من قبل المحامية نيتسانا دارشان ليتنر نيابة عن مجموعة شورت هادن القانونية الإسرائيلية.



وقالت دارشان في بيان: "هناك معاهدات متبادلة بين إسرائيل ودول مختلفة لتنفيذ الأحكام الأجنبية، والآن بعد صدور الحكم، سنتعقب حساباتهما المصرفية إلى أن يتحقق (هدفنا) بشكل كامل".



وفي ديسمبر، نُشر خطاب "ساكس" و "أبو شنب" إلى "لورد" على موقع "ذا سبينوف".



وكتب الناشطان: "إقامة حفل في تل أبيب سيعتبر دعما لسياسات الحكومة الاسرائيلية، حتى لو لم تعلق على الموقف السياسي".



وبعد أيام ، ألغت لورد (21 عاما) الحفل.



وقال ساكس وأبو شنب إنهما سيصدران بيانا في وقت لاحق اليوم.