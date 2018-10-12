تقرير: وزيرا خارجية تركيا وأمريكا يتباحثان هاتفيا عقب الإفراج عن القس برونسون

أجرى وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، مباحثات هاتفية مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، بعد إطلاق سراح القس أندرو برونسون، وفقا لما أوردته وكالة الأناضول.

ونقلت «الأناضول» عن مصادر دبلوماسية في العاصمة أنقرة، أن «أوغلو»، و«بومبيو»، تباحثا هاتفيًا، عقب قرار القضاء التركي، اليوم الجمعة، بإطلاق سراح «برونسون»، ولم تذكر المصادر أي تفاصيل حول فحوى المكالمة الهاتفية.

وفي وقت سابق من اليوم، قضت محكمة الجنايات الثانية في ولاية إزمير التركية، بإطلاق سراح القس أندرو برونسون، بعد الأخذ في الاعتبار الفترة التي قضاها في السجن، وأمرت المحكمة برفع الإقامة الجبرية وحظر السفر عن القس الأمريكي.

وكانت محكمة جنائية في إزمير غربي تركيا، قد فرضت في أواخر يوليو الماضي الإقامة الجبرية، عوضًا عن الحبس، على «برونسون»، بسبب وضعه الصحي.