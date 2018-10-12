أبرز المحطات الفنية والشخصية في حياة الراحلة «غنوة»

توفت اليوم الفنانة "غنوة" أخت المطربة المصرية "أنغام" إثر حدث أليم، وتم نقلها لأحد المستشفيات في التجمع الخامس، ولكنها فارقت الحياة قبل وصولها.

في السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن حياتها الفنية والشخصية:

- هي ابنة الملحن الكبير محمد علي سليمان الذي ألف العديد من الموسيقى التصويرية لأفلام مصرية شهيرة، مثل "فتوة الناس الغلابة، عنتر شايل سيفه، العربجي"، وهي أخت المطربة الشهيرة "أنغام".

- بدأت مشوارها الفني بتقديم العديد من الأغاني، ثم دخلت إلى مجال التمثيل حينما قابلت المنتج "ريمون مقار"، عندما كانت تريد أن تعمل مساعد مخرج في مسلسل الأب الروحي قبل تصويره، لكنه أقترح عليها التمثيل بدلاً من الإخراج، وقد شاركت بالفعل وقدمت شخصية "شمس" في الجزء الثاني من المسلسل.

- أم لابن اسمه ياسين قالت إنه من جعلها تشعر بالمسئولية.

- نشب خلاف بينها وبين أختها، قالت إنه طبيعي يحدث بين الأخوة، موضحة أنها ترفض التدخل في مشوارها الفني لأنها لم تعد صغيرة، والخلاف مع أنغام كان بسبب تصريحات الأخيرة بشأنها ووصفها بأنها لا تصلح للغناء.

- في أحد لقاءتها المصورة قالت إنها أحبت التمثيل أكثر من الغناء، مؤكدة أنها ستكمل مشوارها به، لكنها لن تهمل الغناء وستعيطه جزءًا صغيرًا من حياتها.