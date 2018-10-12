«التموين» توضح حقيقة حذف بطاقات المواطنين بشكل عشوائي

نفى الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، صحة ما تم تداوله حول حذف البطاقات التموينية بشكل عشوائي، مؤكدًا أن عملية تنقية البطاقات تُجرى بشكل دقيق للغاية.

وقال متحدث «التموين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «شائعات وحقائق»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، إنه عندما توجه المواطنين لصرف مستحقاتهم التموينية في أول الشهر الجاري، فوجئ البعض بنقص عدد المستفيدين، ظنًا منهم أنه تم حذفهم بشكل عشوائي.

وأوضح أن ما تم هو حذف مؤقت لبعض الأسماء لعدم توافر بينات لهؤلاء المستفيدين، متابعًا أن الأمر لا يتطلب سوى أن يتوجه صاحب البطاقة إلى مكتب التموين وملء استمارة ببيانات كل المستفيدين من بطاقته، وبمجرد توفيره البيانات اللازمة سيتم عودتهم للمنظومة بداية من الشهر التالي.

وأضاف أن ملف الدعم حساس للغاية لذلك يتم استغلاله من قبل مروجو الشائعات لإثارة البلبلة لدى المواطنين، مناشدًا المواطنين سرعة تصحيح بياناتهم قبل 8 نوفمبر المقبل، من خلال المكاتب التموينية أو موقع إدارة دعم مصر.

وذكر أنه بعد انتهاء المهلة المحددة من قبل الوزارة، لن يُسمح بصرف المستحقات التموينية لأي بطاقة بها أخطاء، مؤكدًا أن الدولة تستهدف من ذلك زيادة الدعم لمستحقيه أو إدخال مستحقين جدد للمنظومة.

يأتي ذلك على خلفية تداول مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا أنباء الفترة الماضية حول إجراء وزارة التموين والتجارة الداخلية، حذفًا عشوائيًا لبطاقات المواطنين.