ارتفاع طفيف في أعداد حالات الاختفاء بين الأطفال اللاجئين في ألمانيا

أعربت المنظمة الألمانية لإغاثة الأطفال عن قلقها إزاء الارتفاع الطفيف في أعداد حالات الاختفاء بين الأطفال اللاجئين، رغم تراجع أعداد اللاجئين القادمين إلى ألمانيا بشكل عام.

وذكرت المنظمة اليوم الجمعة، استنادا إلى بيانات الهيئة الاتحادية لمكافحة الجريمة، أن عدد الأطفال اللاجئين الذين دخلوا في عداد المفقودين وصل مطلع تشرين أول/أكتوبر الجاري إلى 902 لاجئ تحت 14 سنة كانوا قدِموا إلى البلاد بدون مرافق، 858 فتى و43 فتاة.

وكان العدد وصل قبل ثلاثة أشهر إلى 895 قاصرا لا تتوافر لدى السلطات الألمانية بيانات عن أماكن إقامتهم، وهناك احتمالات في بعض الحالات أن يكون الأطفال المختفون قد غادروا مؤسسات الرعاية للسفر إلى ذويهم.

من جانبه، قال هولجر هوفمان، الرئيس التنفيذي للمنظمة، إن هناك حاجة إلى تحسين أنظمة حماية الأطفال في الداخل والخارج من أجل دعم وحماية الأطفال الفارين إلى أوروبا بصورة أفضل من البداية.

كانت السلطات الألمانية ضبطت في الربع الثاني من العام الحالي على الحدود 381 قاصرا أجنبيا بدون مرافق، وأعادت أو قامت بترحيل29 قاصرا من هؤلاء، فيما لحق الـ348 قاصرا بمكاتب رعاية الأحداث.

وتم ضبط أغلب القاصرين القادمين إلى ألمانيا بدون مرافق على الحدود مع سويسرا وفرنسا، وينحدر أكثرهم من افغانستان واريتريا والمغرب.