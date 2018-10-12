«الإسكان» تعقد ورشة عمل لتعزيز فرصة الفوز في مناقصات أعمال الصرف الصحي

نظمت وزارة الإسكان، ورشة عمل للتدريب على كيفية الفوز بمناقصات عمل شبكات ومحطات الصرف الصحي بالقرى والممول من البنك الدولي بقرض بقيمة 550 مليون دولار وذلك بمشاركة شركات المقاولات العاملة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وصرحت المهندسة راندة المنشاوي، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، التي تتولى تنفيذ برنامج الصرف الصحي أن ورشة العمل عقدت تحت عنوان " كيف تحضر عطاءً مستوفياً للشروط"، واستعرضت من خلال خبير البنك الدولى والمسئول عن تقديم الدعم الفني الآليات المتبعة في الشراء والتعاقدات في هذا البرنامج والإسهام في تعزيز قدرة المقاولين على تحضير عطاءات مستجيبة لشروط المناقصة الفنية والقانونية والإدارية والتجارية المُدرجة فى وثائق المناقصة ووفقاً للنماذج المطلوبة بما فيه الاستفادة من إجراءات الاستيضاح وغيرها من وسائل ضمان الشفافية وعدالة التنافس، والإسهام فى تعزيز المنافسة الفعالة في سوق الإنشاءات المصرية وذلك عبر تعميم الاستفادة من الخبرة المكتسبة خلال العام الأخير من أعمال البرنامج.

ومن جانبه قال الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان لقطاع المرافق، نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU) في بيان الوزارة، اليوم، إن خبير البنك الدولي ناقشت الإطار القانوني الحاكم لإجراءات التنافس، وأهمية المناقصات العامة بالنسبة لقياس مدى تنافسية الشركة فى السوق المصرية، وموجز عن الأقسام الرئيسية لوثيقة التأهيل المُسبق ووثيقة مناقصات أعمال المقاولات المطبقتين في البرنامج، وكيف تحضر عطاء مستجيباً وتنافسياً.

وأوضح مستشار وزير الإسكان لقطاع المرافق، أنه تم استعراض ملاحظات شركات المقاولات، وكذا وجهات النظر المختلفة للحضور، وتم الرد على الاستفسارات، وذلك لتوضيح طبيعة أعمال المقاولات بالبرنامج، والاختلافات الإيجابية لصالح الشركات، وتم التأكيد على دراسة أى مقترحات تساعد قطاع المقاولات فى تعظيم مشاركته الإيجابية، بحيث تقلل من المخاطر التي تواجه قطاع المقاولات، وبما يؤدي إلى عدم زيادة أسعار العطاءات المُقدمة حتى تتمكن الدولة من استكمال البرامج الخدمية، ووصول الخدمة للمواطنين دون زيادة الأعباء المالية على البرامج الخدمية المختلفة.