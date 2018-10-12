7 معلومات عن زفاف الأميرة أوجيني حفيدة الملكة إليزابيث

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شهد العالم اليوم مراسم حفل زفاف الأميرة أوجيني البالغة من العمر 28 عاما على الأمير جاك بروكسبانك، وهي حفيدة الملكة إليزابيث.

وفيما يلي 7 معلومات عن الزفاف

1- اختارت الأميرة عقد زفافها في كنيسة القديس جورج في قلعة وندسور، وهو نفس المكان الذي عقد فيه الأمير هاري زفافه على عروسه ميجان ماركل.

2- اختارت الأميرة أوجيني فستان زفاف من تصميم المصمم البريطاني بيتر بيلوتو، وكانت إطلالتها مميزة إذ كان للفستان أكماما طويلة، وياقة عريضة مفتوحة، وذيل طويل من قماش الجاكار، وامتاز التصميم بشكل عام بالبساطة.

3- اكتفت الأميرة بارتداء تاج ماسي مرصع بالأحجار، ويقال أن هذا هو نفس التاج الذي ارتدته والدتها عندما تزوجت الأمير أندرو عام 1986.

4- تخلت أوجيني عن فكرة ارتداء طرحة الزفاف المفضلة لجميع الفتيات في حفلات الزفاف، وهو ما اعتبره كثيرون مثيرا للتساؤل.

5- ارتدت الأميرة في حفل زفافها خاتم ماسي باللون الوردي، قدّمه لها الأمير روكسبانك.

6- أرسلت الأميرة دعوات زفاف إلى 850 ضيفًا لحضور الاحتفالات داخل قصر ويندسور.

7- تكلفة حفل الزفاف تعدت مليوني ونصف المليون دولار، وهي تكلفة منخفضة للغاية مقارنة بتكلفة حفل زفاف الأمير هاري وميجان ماركل، يقال بأن جزء كبير من هذه التكلفة ذهب إلى تأمين الحفل.