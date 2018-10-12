«ترامب» أصلي من أجل عودة القس الأمريكي المحتجز في تركيا إلى البلاد

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيصلي من أجل عودة القس الأمريكي المحتجز لدى تركيا إلى البلاد في أسرع وقت، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل اليوم الجمعة.

يُذكر أن القضاء التركي أطلق سراح القس الأمريكي المحتجز لدي تركيا، وصرحت مصادر تركية أن هناك 4 شهود في القضية تراجعوا عن شهادتهم السابقة، اليوم الجمعة في جلسة جديدة لمحاكمة القس الأمريكي أندور برانسون، وطالب المدعي العام التركي إخلاء سبيله حيال ذلك.

وتعد قضية القس الأمريكي من أكثر القضايا المثيرة للخلاف في نزاع دبلوماسي بين أنقرة وواشنطن، حيث اتهمته السلطات التركية بمساعدة جماعة في أنقرة تدبر محاولة انقلاب عسكري في عام 2016، ووضعته تحت الإقامة الجبرية منذ يوليو الماضي.