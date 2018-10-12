الأهلي يشكر اللجنة العليا ولجنة المرأة على تنظيم حفل أكتوبر

وجّه مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الشكر للجنة العليا للجان، برئاسة محمد يوسف، وأيضًا لجنة المرأة، برئاسة الدكتورة عزة زيان، لتنظيمهما حفل تكريم أبطال حرب أكتوبر، والذي يقام حاليًا داخل الحديقة الرئيسية بالنادي بمقر الجزيرة.

وحرص مجلس الأهلي على الإشادة بالمجهود الكبير المبذول من اللجنة العليا ولجنة المرأة والذي أثمر عن الشكل الرائع لاحتفالية تكريم أبطال أكتوبر، وخروجه بالصورة التي تليق بقيمة الحدث وتكريم أبطال الأهلي، الذين خاضوا حرب أكتوبر المجيدة.

وكان حفل مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لتكريم عددٍ من أعضاء النادي الأهلي والشخصيات العامة، ممن شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة، وكذلك عدد من أسر الشهداء، قد انطلق منذ قليل بالحديقة الرئيسية بمقر النادي بالجزيرة.

ويحضر الحفل الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، في حضور اللواء الدكتور أركان حرب محمد الغباري، مندوب القوات المسلحة، ولفيف من أبطال الأهلي وأسر شهدائه في حرب أكتوبر.

دأ الحفل بإذاعة السلام الوطني وتضمن «عرض فيديو» للمكرّمين، يتحدثون فيه عن دورهم في الحرب، والبطولات التي جسدها جنود مصر البواسل.

ويختتم الحفل بفقرة فنية للمطرب محمد الحلو، وفرقته الموسيقية، حيث يشدو بعدد من أغانيه.