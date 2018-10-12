ضبط 10 قطع أسلحة نارية وتنفيذ 82 حكما قضائيا في حملات أمنية بسوهاج

نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج وقوات الأمن المركزى وإدارة قوات الأمن، في ضبط 10 قطع أسلحة نارية وتنفيذ 82 حكمًا قضائيًا و4 قرارات إزالة، جاء ذلك فى حملة أمنية مكبرة استهدفت قرية الجلاوية دائرة مركز شرطة ساقلتة.

وشملت قطع السلاح النارى المضبوط، والذي كان بحوزة 7 متهمين (رشاش جرينوف، و3 بنادق آلية، وبندقية ألماني، وبندقيتين خرطوش، واثنين فرد روسي، وفرد خرطوش، و24 طلقة آلية)، وضبط 12 متهمًا مطلوب التنفيذ عليهم فى 82 حكمًا قضائيًا متنوعًا وتنفيذ 4 قرارات إزالة لمنازل مخالفة.

واتخذت الأجهزة الأمنية، كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.