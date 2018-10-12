كشف الفنان الكوميدي طلعت زكريا، عن رغبته في تغيير ثوبه الفني المنحصر في أدوار الكوميديا، ليلعب أدوار التراجيديا، والشّر، متابعًا: «نفسي أغير شوية من نفسي، عايز أعمل تراجيديا، وأعمل شر، لأني زهقت من الكوميديا بصراحة».



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الخميس، أنه لن يكرر تجربة التأليف السينمائي، مرة أخرى، مثلما فعل في فيلم «الفيل في المنديل»، موضحًا أن تجربة التأليف في هذا الفيلم، كانت بمثابة مجازفة وتجربة جديدة.



وعقب: «كانت مجازفة وقلت أجرب، وأشوف المؤلفين دول بيتعبوا ولا لأ، لقيتهم مابيتعبوش خالص، لكن لما جربت، لقيتهم بيتعبوا، لكن أنا آسف مش هعمل كده تاني».



وعبر عن تعجبه من توقف إنتاج التمثيليات التليفزيونية، التي كانت تعرض في فترات سابقة، موضحًا أن مثل هذه الأعمال كانت ممتعة، لأنها كانت تقدم موضوعًا كاملًا في حدود الساعة والنصف.



