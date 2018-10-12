من المقرر أن تعلن اليوم الجمعة "الأكاديمية الجديدة" وهي هيئة مؤقتة تضم مجموعة من الكتاب والممثلين والموسيقيين وأمناء المكتبات والمعلمين في السويد، الفائز بجائزة في مجال الأدب، لتحل محل " جائزة نوبل".

وتشكلت المنظمة كنوع من الاحتجاج ولملء الفراغ بعد أن أعلنت الاكاديمية السويدية في مايو الماضي أنها لن تمنح جائزة نوبل في الأدب، وذلك للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية.

واستشهدت الأكاديمية السويدية بالحاجة إلى إعادة التنظيم واستعادة الثقة بعد أن سببت فضيحة تحرش جنسي صدعا عميقا بها.

ووجهت الأكاديمية الجديدة الدعوة لأمناء مكتبات سويديين وقراء للتصويت لصالح مرشحيهم المفضلين لنيل الجائزة الأكاديمية الجديدة في الأدب.

وأسفر ذلك عن قائمة من 47 مؤلفا، ثم قائمة مختصرة، تضم ثلاثة مؤلفين في تصفيات نهائية، وهم المؤلفة الفيتنامية الكندية، كيم ثوي والمؤلف البريطاني الأمريكي، نيل جايمان، والكاتبة ماريز كوندي، من منطقة جواديلوب الفرنسية.

وفازت كيم ثوي، التي تعيش في مونتريال بجائزة "الحاكم العام لعام 2010" عن رواية "رو" الخيالية التي صدرت باللغة الفرنسية، وهي أول رواية لها عن لاجئ يُجبر على مغادرة فيتنام.

يشار إلى أن كوندي معروفة برواياتها الخيالية التاريخية، وبينها "سيجو".

وحظي جايمان وهو مؤلف غزير الانتاج وكاتب سيناريو بإشادة عن سلسلة كتبه الهزلية "ذا ساندمان".

وقالت الاكاديمية الجديدة إنها تعتزم حل نفسها، بعد حفل توزيع الجوائز، المقرر أن يقام في التاسع من كانون أول ديسمبر المقبل، عشية الحفل التقليدي لتوزيع جوائز نوبل.