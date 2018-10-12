عبد الرحمن سامح يحقق المركز السادس بالسباحة في أولمبياد الشباب

احتل عبدالرحمن سامح لاعب المنتخب الوطني للسباحة، المركز السادس خلال منافسات 50 متر فراشة بدورة الألعاب الأولمبية للشباب والتي تقُام في الأرجنتين حتى 18 من أكتوبر الجاري.

و جاء عبد الرحمن في المركز السادس بزمن 24.07 ثانية، حيث حقق الروسي ميناكوف أندريه الميدالية الذهبية بزمن 23.62، فيما حقق النرويجي هافاس تومي الميدالية الفضيىة بزمن 23.63، بينما حقق الروسي ماركوف دانيال الميدالية البرونزية بزمن 23.63.

جدير بالذكرأن عبدالرحمن حقق الميدالية البرونزية بمنافسات 50 متر حرة، والتي أقُيمت أمس. "تابع التفاصيل"

وتشارك مصر في البطولة، التي تحتضن 33 لعبة فردية وجماعية، بقوام بعثة بلغ 68 لاعب ولاعبة بواقع 39 لاعبا، و29 لاعبة، بجانب الأجهزة الفنية والإدارية والطبية ، لخوض منافسات 23 لعبة فقط من أصل 33، حيث تظهر البعثة في 22 لعبة فردية ولعبة جماعية واحدة فقط هي كرة القدم للصالات فئة الرجال. نصف النهائي لهذه الوزن لاحقا اليوم أمام البلجيكا بدر أشاب.