بريطاني يتنكر في زي امرأة لاغتصاب جارته ثم وجد نفسه سجينا في سجن النساء

استخدم خصلات الشعر الصفراء المستعارة وأدوات الميك أب لارتكاب جرائمه وإشباع غرائزه، متخيلا أنه بذلك لم يمكن العثور عليه ومحاكمته، ليس ذلك فقط بل استخدم سيدة لجلب الفتيات الضعفاء لاستغلالهم.

ستيفن وود، رجل بريطاني بدأ جرائمه باغتصاب جارة له تبلغ من العمر 66 عاما، متنكرا في زي امرأة مدعيا اسم كارين وايت، وتم حبسه في سجن النساء ولم يتعرف أحد عليه كونه رجل، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل.

استغل ستيفن وجوده داخل سجنه مع النساء وقام بالاعتداء جنسيا على نزيلتين، بمساعدة سيدة من داخل السجن، وتم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة وحبسه في سجن للرجال.

وأثناء وجوده في السجن، أرسل ستيفن رسالة إلى ضحية سابقة قام باغتصابها ولكن لم يتم الإبلاغ عنه في ذلك الوقت، وشكت الضحية إلى سلطات السجن وبدأت الشرطة بالتحقيق معه.

وقال القاضي كريستوفر باتتي للمدعى عليه إنه ذئب بشري يمثل خطرا كبيرا على الأطفال والنساء وعامة الناس.