مواطن أردني يعثر على نيزك نادر سقط نت الفضاء على مزرعته

عثر مواطن أردني على حجر غريب الشكل واللون في محافظة الزرقاء شرق المملكة، تبين فيما بعد من خلال الفحوصات المخبرية أنه أحد أنواع النيازك النادرة جدًا على الأرض، ويحتوي على معادن لا توجد سوى في منطقة واحدة على الأرض.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" عن المواطن الأردني عبد الكريم العموش قوله إنه عثر على النيزك النادر خلال عمله في مزرعته، حيث وقع نظره على صخرة غريبة الشكل لم يشاهد لها مثيلا من قبل، وعندما حملها وجدها ثقيلة الوزن نسبة لحجمها، بحيث شعر وكأنه يحمل كرة من الحديد، فأدرك حينها أنه عثر على صخرة نادرة الوجود.

وأضاف العموش أنه اتصل بالخبير الفلكي الأردني عماد مجاهد الذي طلب فحص الحجر من خلال جهاز مخصص لفحص النيازك موجود لديه، وبالفعل فقد كشف الجهاز عن أنه نيزك سقط من الفضاء بنسبة تزيد على 90%.

وتم إجراء فحوصات مخبرية على الحجر في مراكز بحوث الجيولوجيا في الجامعات والمراكز الجيولوجية الأردنية، والتي أكدت بحسب الخبير الفلكي مجاهد توفر جميع المعادن الموجودة في النيازك به، حيث ظهر معدن التاينيت الذي يتكون من الحديد والنيكل وهو لا يتوفر سوى في النيازك ولا يوجد في أي من مكونات كوكب الأرض وهو الفاصل بين تركيب الأرض وصخور الفضاء.

وعرض مجاهد التحاليل على خبراء النيازك في مراكز أبحاث الفضاء الأمريكية، الذين أكدوا أنه نيزك من الفضاء الخارجي، وفي نفس الوقت آثار استغرابهم وجود معدن نادر جدًا لم يتم العثور على شبيه به سوى في منطقة واحدة على الأرض.