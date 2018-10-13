أمريكا: توقعات ببقاء قائد محطة الفضاء الألماني حسب الجدول الزمني

قال مدير وكالة الفضاء والطيران الأمريكية «ناسا»، جيم بريدينستين، اليوم الجمعة، إن الرحلة الفاشلة لاثنين من أفراد الطاقم المتوجهة إلى محطة الفضاء الدولية، هذا الأسبوع، من غير المرجح أن تؤثر على مدة بقاء قائد المحطة الألماني ألكسندر جيرست.

وأضاف مدير «ناسا»، في السفارة الأمريكية في موسكو: «ليس لدي أي توقع بأن يكون الجدول الزمني مختلفًا عما هو عليه بالفعل».

جاء ذلك بعد أن قام رائدا الفضاء الامريكي، نك هيج، والروسي أليكسي أوفشينين، بالهبوط اضطراريًا بعد وقت قصير من حدوث انفجار، أمس الخميس.

وأوضح «بريدينستين» أنه في هذه المرحلة لم يتم القيام بأي تغييرات في الجدول الزمني، مضيفًا:

أنا أثق في أننا سنطلق في رحلة أخرى في ديسمبر المقبل»، في إشارة الى رحلة منفصلة تضم ثلاثة رواد فضاء.

ومن المقرر أن تطير رائدة الفضاء الأمريكية آن ماكلين، ورائد الفضاء الكندي ديفيد سانت جاك، ورائد الفضاء الروسي أوليج كونونينكو، إلى المحطة الفضائية في 20 ديسمبر المقبل، للتخفيف عن الطاقم الحالي الذي يضم الألماني، ألكسندر جيرست، ورائدة الفضاء الأمريكية سيرينا ماريا أونيون شانسيلور، ورائد الفضاء الروسي سيرجي بروكوبييف.