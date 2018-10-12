ألمانيا وبريطانيا تشاركان في صندوق جديد لدعم ضحايا الكوارث الطبيعية

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أعلنت كريستالينا جورجيفا، الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي، في نوساداو باندونيسيا اليوم الجمعة أن ألمانيا وبريطانيا ستشاركان في صندوق جديد أنشأه البنك بقيمة 145 مليون دولار لدعم ضحايا الكوارث الطبيعية.

وأضافت جورجيفا في الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي بجزيرة بالي الاندونيسية أن "الكوارث الطبيعية تدفع كل عام بنحو26 مليون شخص إلى دائرة الفقر حيث يعانون تداعيات اقتصادية جراء الزلازل والاعاصير والفيضانات، وكوارث أخرى".

وكانت بيانات البنك الدولي أفادت بأن الكوارث الطبيعية تسببت العام الماضي في أضرار اقتصادية بلغت قيمتها 300 مليار دولار.

ومن المنتظر أن يتيح الصندوق الجديد للدول المتضررة من الكوارث الطبيعية على نحو خاص، إيجاد حلول لتطوير أنظمة التأمين وتجنب المخاطر.

من جانبه، قال نوربرت بارتله، وكيل وزارة التنمية الألمانية: "من المهم أن يركز الصندوق الجديد على الناس الأكثر فقرا والأكثر عرضة للإصابة".