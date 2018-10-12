القضاء التركي يأمر بإطلاق سراح القس الأمريكي

ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية، اليوم الجمعة، أن القضاء التركي أمر بسجن القس الأمريكي أندرو برونسون ثلاثة أعوام وشهر و15 يومًا، إلى جانب رفع الاقامة الجبرية وحظر السفر عنه، غير أن المحكمة أمرت بإطلاق سراح القس بعد الأخذ بعين الاعتبار الفترة التي قضاها في الحبس.

وقال إسماعيل جيم هاليفورت، محامي برونسون، إنه يتوقع مغادرة موكله البلاد اليوم.

وأثارت المحاكمة بشأن التجسس واتهامات على صلة بالإرهاب ضد «برونسون» خلافًا دبلوماسيًا بين واشنطن وأنقرة، العضوتين بمنظمة حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وقال برونسون أمام هيئة المحكمة: «أنا رجل بريء، أطالب بتبرئتي، وسأترك الدفاع عني للمحامي فأنا أحب المسيح وأحب الأتراك أيضًا».

واتهم القضاء التركي «برونسون» بأنه على صلة بحركة «فتح الله جولن»، الداعية المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي تحمّله تركيا مسؤولية المحاولة الانقلابية في يوليو 2016، كما يتهم «برونسون» بأنه على صلة بحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا على أنه منظمة إرهابية.