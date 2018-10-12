محكمة إسرائيلية ترفض استئناف طالبة أمريكية ممنوعة من دخول البلاد

رفضت محكمة إسرائيلية، اليوم الجمعة، الاستئناف الثاني لطالبة أمريكية محتجزة، تم منعها من دخول البلاد بسبب الزعم بدعمها لحملة مقاطعة إسرائيل.

وظلت لارا القاسم (22 عاما)، وهي من أصل فلسطيني في مركز الاحتجاز لمدة عشرة أيام انتظارًا لصدور حكم الاستئناف بشأن قضيتها.

وكانت «القاسم» قد حاولت أن تدخل إسرائيل لبدء مشروع تخرجها الدراسي، لكن تم إلغاء تأشيرتها الدراسية ومنعها من دخول البلاد، بسبب ارتباطها في السابق بمجموعة طلابية تروج لمقاطعة إسرائيل.

وبررت القاضية إيريز ياكوال، الواقعة قائلة إن الحكومة الإسرائيلية قد استخدمت سلطتها في منع دخولها إلى البلاد، بينما قالت متحدثة باسم مصلحة الهجرة، إن الطالبة ستغادر إسرائيل، الأحد المقبل.

وقال محامي الطالبة، يوتام بن هليل، أمس الخميس، إن موكلته لم تكن نشطة في مجموعة المقاطعة التي يطلق عليها «طالبات من أجل العدالة في فلسطين»، لأكثر من سنة، وبالتالي لا ينبغي إلغاء تأشيرتها على هذا الزعم، بينما أكدت الطالبة نفسها، أنها لم تعد تؤيد حملات المقاطعة لإسرائيل.

وكانت إسرائيل قد أقرت قانونًا في العام الماضي، يسمح لوزارة الداخلية بمنع دخول جنسيات أجنبية تدعو إلى مقاطعتها، وتعتبر هذه القضية أول اختبار قانوني رئيسي لمحاولة الحكومة الإسرائيلية، منع النشطاء المنتمين للحركة الدولية الداعية إلى «المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات».