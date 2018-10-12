فيدال يتراجع ويؤكد: أنا سعيد في برشلونة

أعرب نجم منتخب تشيلي لكرة القدم أرتورو فيدال عن سعادته بالتواجد مع نادي برشلونة الإسباني، كما أبدى ثقته بأن الأيام المقبلة ستكون أفضل بالنسبة للفريق الكتالوني على كافة المستويات.

وجاءت تصريحات فيدال بعد الجدل الكبير الذي أثاره بمنشوارته على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، والتي أغضبت المسؤولين في برشلونة.

وقال فيدال في تصريحات لراديو بيرو "أر بي بي" خلال تواجده في مدينة ميامي الأمريكية مع منتخب تشيلي الذي يواجه المنتخب البيروفي وديا اليوم الجمعة: "أنا سعيد، أنا سعيد في برشلونة، أعرف أن هناك لحظات رائعة قادمة، وأننا سنحصد الألقاب في نهاية الموسم".

وصرح فيدال بهذه الكلمات بعدما أبدى استيائه الشديد خلال اليومين الماضيين من عدم وجوده ضمن التشكيلة الأساسية لبرشلونة.

ومن جانبه، قال المدير الفني لتشيلي الكولومبي رينالدو رويدا أنه تحدث مع فيدال وطالبه بـ "التروي والتحلي بالاتزان" رغم اللحظات الصعبة التي يمر بها في النادي الكتالوني.

وكانت تصريحات فيدال قد أثارت حنق المسؤولين في برشلونة، مما دفع مدير النادي بيب سيجورا، إلى اتهام نجم وسط منتخب تشيلي بعدم احترام زملائه ومدربيه في الفريق.