نقابة المحامين توقع بروتوكول مع «الإذاعة والتلفزيون» لتدريب الدارسين بمعهد المحاماة

وقعت نقابة المحامين مع الهيئة الوطنية للإعلام، ممثلة في معهد الإذاعة والتليفزيون، بروتوكول تعاون وذلك بقاعة مجلس الأمناء بمبنى التلفزيون.

وقع البروتوكول، نقيب المحامين سامح عاشور، ورئيس معهد الإذاعة والتليفزيون الدكتور خالد فتح الله، ويهدف البروتوكول لتدريب كوادر المعهد الإعلامية لشباب المحامين بمعهد المحاماة، خلال الدورة المقبلة، على كتابة السيناريو والإلقاء والتمثيل بالصوت ولغة الجسد وغيرها من المهارات.

وقال «عاشور» على هامش توقيع البروتوكول، "نعتبر المحاماة نوع من أنواع الفنون، فهي موهبة تحتاج للتدريب، وفي هذا الإطار سعينا للاستفادة من الخبرات الإعلامية المتواجدة لدى معهد الإذاعة والتلفزيون لتطوير شباب المحامين الدارسين بمعهد المحاماة".

وأوضح، "أعداد المحامين الدارسين بمعهد المحاماة كبيرة ومنتشرين على مستوى الجمهورية، ونحتاج لنقل المهارات والخبرات المختلفة المتواجدة لدى معهد الإذاعة والتلفزيون لمواقع معاهد المحاماة المختلفة، لجعل الاستفادة للمحامين من مرسى مطروح إلى أسوان متاحة بذات الإمكانيات"، مضيفًا "لا أريد أن يقتصر الأمر على القاهرة والجيزة فقط".

من جانبه، أكد رئيس معهد اتحاد الإذاعة والتلفزيون، على احترامه الشديد للقضاء الواقف، معربًا عن أمنياته أن تفيد القدرات الإعلامية بالمعهد شباب المحامين.

وثمن «فتح الله»، ما تفعله نقابة المحامين للحفاظ على المهنة والتطوير الذاتي، مضيفًا: "أتمنى التوفيق للنقابة فالمحاماة مشعل من مشاعل العدالة، والمحامين المصريين ليسوا أقل من المحامين العرب".

حضر توقيع البروتوكول أدهم العشماوي، وعبد الجواد أحمد عضوا مجلس نقابة المحامين، ورئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية باتحاد الإذاعة والتلفزيون أحمد طه، وعدد من القيادات الإعلامية بالمعهد.