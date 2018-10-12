النمسا تستعيد الاتزان وفنلندا تحتفظ بالعلامة الكاملة في دوري أمم أوروبا

استعاد المنتخب النمساوي لكرة القدم اتزانه في منافسات القسم الثاني ببطولة دوري أمم أوروبا وانتزع فوزا صعبا 1 / صفر على منتخب أيرلندا الشمالية اليوم الجمعة في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة بهذا القسم.

وكان المنتخب النمساوي خسر مباراته الأولى في المجموعة أمام نظيره البوسني لكنه استعاد اتزانه في المسابقة وحصد أول ثلاث نقاط ليحتل المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف البوسنة فيما يحتل منتخب أيرلندا الشمالية المركز الثالث الأخير بلا رصيد بعد مباراتين لكل فريق.

وفي القسم الثالث بالبطولة ، فاز المنتخب اليوناني على نظيره المجري بهدف نظيف سجله كونستانتينوس ميتروجلو في الدقيقة 65 وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية التي شهدت أيضا الانتصار الثالث على التوالي لمنتخب فنلندا بالفوز على نظيره الاستوني 1 / صفر.

ورفع المنتخب اليوناني رصيده إلى ست نقاط لينفرد بالمركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف فنلندا وتجمد رصيد المجر عند ثلاث نقاط في المركز الثالث فيما ظل منتخب استونيا في المركز الرابع الأخير بسبب الهدف القاتل الذي سجله تيمو بوكي للمنتخب الفنلندي في نهاية اللقاء ليحافظ لفريقه على العلامة الكاملة.

وفي دوري القسم الرابع ، انتزع المنتخب البيلاروسي صدارة المجموعة الثانية بالفوز الثمين 1 / صفر على لوكسمبورج حيث رفع رصيده إلى سبع نقاط بفارق نقطة واحدة أمام لوكسمبورج التي تراجعت للمركز الثاني.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة ، فاز منتخب مولدوفا على سان مارينو بهدفين نظيفين سجلهما رادو جينساري في الدقيقتين 31 و67 ليرفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث فيما ظل منتخب سان مارينو في المركز الرابع الأخير بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي.