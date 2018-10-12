تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا، مائل للبرودة في آخره.

وقالت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، صباح الجمعة، إنه من المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى مناطق الوجه البحري، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

العظمى الصغرى

القاهرة 27 21

وسط الدلتا 27 21

الإسكندرية 27 23

شرم الشيخ 30 25

أسوان 33 22