الجمعة 12 أكتوبر 2018 11:45 ص القاهرة القاهرة 26.6°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما رأيك في مطالبة النادي الأهلي بحكام أوروبيين لمبارياته المحلية؟
النتـائـج تصويت

«الأرصاد»: تتوقع سقوط أمطار على بعض المناطق.. والعظمي بالقاهرة 27

دينا النجار
نشر فى : الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 11:25 ص | آخر تحديث : الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 11:45 ص

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا، مائل للبرودة في آخره.

وقالت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، صباح الجمعة، إنه من المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى مناطق الوجه البحري، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

العظمى الصغرى
القاهرة 27 21
وسط الدلتا 27 21
الإسكندرية 27 23
شرم الشيخ 30 25
أسوان 33 22


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك