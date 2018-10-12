عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مقطع فيديو يظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعقيلته بريجيت ماكرون، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، وهم يرقصون «الدبكة» مع ضيوف القمة السابعة عشر للمنظمة الدولية الفرانكفونية التي انعقدت على مدار أمس واليوم بالعاصمة الأرمينية ييرفان.

وذكرت القناة، أن عددًا كبيرًا من زعماء العالم، شارك في الرقص، منهم الرئيس اللبناني ميشيل عون، وأمير موناكو ألبرت الثاني، ورئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، ونظيره الكندي جاستن ترودو.

وعقدت فعاليات القمة السابعة عشر للمنظمة الدولية الفرانكفونية، على مدار يومي الخميس والجمعة، بالعاصمة الأرمينية ييرفان، تحت شعار «العيش معًا بتضامن والتشارك في المبادئ الإنسانية واحترام التنوع، مصدر السلام والازدهار في العالم الفرنكفوني»، بمشاركة نحو 40 من قادة الدول الأعضاء، وحضور الدكتور خالد العناني، وزير الآثار.