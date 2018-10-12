ترامب يرحب بالإفراج عن القس برونسون

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أفكاره وصلواته مع القس الأمريكي أندرو برونسون، بعدما رفع القضاء التركي الإقامة الجبرية وحظر السفر عنه، وكتب ترامب في تغريدة: «نأمل أن يعود لمنزله بسلام قريبا».

هذا وأشارت تغريدة سابقة إلى أن إدارة «ترامب» عملت بجهد على قضية القس برونسون، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وأطلق القضاء التركي، اليوم، سراح «برونسون»، الذي اتهمه الادعاء بالتجسس وارتكاب جرائم باسم تنظيمات إرهابية.

وكانت إحدى محاكم إزمير، قد أمرت بسجن برونسون 3 أعوام وشهر و15 يوما،غير أنها أمرت بإطلاق سراحه بعد الأخذ بعين الاعتبار الفترة التي قضاها في الحبس، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.