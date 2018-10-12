وزيرة التضامن ليوم واحد تكشف كواليس الحقيبة الوزارية

كشفت مي صلاح، التي شغلت أمس منصب وزيرة التضامن الاجتماعي لمدة يوم واحد، بعد اختيارها من الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، احتفالًا باليوم العالمي للفتيات، كواليس توليها الحقيبة الوزارية.

وأعربت ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الجمعة في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، عن بالغ سعادتها وفخرها باجتيازها تلك التجربة، ومرافقتها لوزيرة التضامن طوال اليوم.

وقالت إن حالة من الرهبة تملكتها عند إعلان وزيرة التضامن عن الأمر، لكنها ازدادت لحظة دخولها مكتب الوزيرة لمباشرة أعمال الحقيبة الوزارية، متابعة أن «والي» عرضت عليها المشكلات والبوسطة إضافة إلى فيلم قصير عن برنامج «تكافل وكرامة».

وأضافت أنها والوزيرة تناقشتا في أكثر من مشكلة واقترحت عليها عدة حلول، والتي لاقت ترحيبا كبيرا من الدكتورة غادة والي، مشيدة باهتمام الأخيرة بها وحرصها على الإنصات إلى كامل مقترحاتها.

وأشارت إلى دراستها الفنون الجميلة، وتطوعها في المؤسسة التي تولت تنظيم حفل أمس لصالح وزارة التضامن، منذ 7 سنوات، وتدرجها في مناصب قيادية عدة في سن مبكر.

واختارت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أمس الخميس، إحدى الفتيات تدعى مي صلاح، من محافظة القليوبية، لتشغل منصب وزيرة التضامن لمدة يوم، وذلك خلال فعاليات الاحتفال بمنتدى فتيات مصر بالسلام الوطني، الذي نظمته الوزارة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للفتيات.