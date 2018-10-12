قال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى للشرب، إنه تم الاعتراف بوجود مشكلات في شبكة المياه في شبرا الخيمة، سببت عكارة في المياه، لكن تم تدارك الأمر، موضحًا أنه تم الطلب من المواطنين فتح صنابير المياه، هو ما دفعه لاتخاذ قرار بخصم هذه الكميات من المياه من أسعار الاستهلاك.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، أنه أخذ هذا القرار بنفسه، لأنه لا يحب الظلم، فكما أنه يسعى للحصول على حق الدولة من المواطن، فإنه كذلك يسعى كي يوفر له حقه.



وأوضح أن سبب عكارة المياه في تلك المنطقة، تعود إلى تهالك أحد الخطوط الذي يعود لأكثر من 40 عامًا، وقد بنيت عليه المباني من قبل بعض المواطنين، متابعًا: «اتخذنا قرارًا بتغيير الخط، واتضح أن هناك بعض المناطق العشوائية في شبرا الخيمة، والتي تحتاج إلى المياه، فكبرنا قطر الخط».



وأردف أنه نتيجة سرعة المياه التي زادت، أدى الأمر إلى خروج بعض الترسبات الناتجة عن احتكاك المياه بالمواسير، مستطردًا أنه إرسال سيارات مياه لتلك المنطقة، إلى جانب التفكير في عدم محاسبتهم على كمية المياه المستهلكة في تلك الفترة.



