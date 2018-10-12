استقالة وزير الدفاع البرتغالي بعد حادث سرقة أسلحة

قدّم وزير الدفاع البرتغالي، أزيريدو لوبيز، استقالته لرئيس الوزراء أنطونيو كوستا، وفقًا لبيان على الموقع الإلكتروني للرئاسة البرتغالية.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية، أن أستاذ القانون الذي عمل وزيرًا للدفاع بالحكومة الاشتراكية منذ عام 2015، قد استقال وسط تحقيق في استعادة معدات عسكرية سرقت العام الماضي من منشأة في تانكوس شمال العاصمة لشبونة.

واستقال «لوبيز» حتى لا يعرض القوات المسلحة للتأثر سلبًا بالهجوم السياسي، المرتبط بقضية «تانكوس»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البرتغالية «لوسا»، نقلًا عن رسالة الوزير المقدمة لرئيس الوزراء.

ووفقًا للوكالة البرتغالية، نفى الوزير المستقيل علمه بأي تستر، يهدف إلى حماية أولئك الذين سرقوا المعدات.