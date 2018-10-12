ألمانيا تمدد الرقابة على حدودها مع النمسا

مددت ألمانيا الرقابة على حدود البلاد مع النمسا، لمدة ستة أشهر أخرى.

ونقل بيان لوزارة الداخلية الألمانية عن وزير الداخلية هورست زيهوفر قوله اليوم الجمعة إن:" شروط رفع الرقابة على الحدود الداخلية لم تتوافر بعد في الوقت الراهن".

وأرجعت الوزارة سبب القرار إلى استمرار تنقل كثير من المهاجرين من بلد تابع لالاتحاد الأوروبي إلى بلد آخر بالإضافة إلى أن حماية الحدود الخارجية للتكتل غير كافية.

ومن المنتظر أن يتم إخطار المفوضية الأوروبية بهذا القرار اليوم. وبموجب القرار، تتواصل الرقابة على الحدود بين ولاية بافاريا، جنوبي ألمانيا، والنمسا حتى الحادي عشر من مايو 2019.

يذكر أن ألمانيا تفرض رقابة على الحدود مع النمسا منذ خريف 2015، وذلك بعد أن توجه عشرات الالاف من اللاجئين والمهاجرين من اليونان عبر البلقان إلى غرب أوروبا.

ولا توجد رقابة ثابتة في منطقة شنجن التي تضم 26 دولة أوروبية.

وأطلع وكيل وزارة الداخلية الألمانية الدول الأوروبية الأخرى اليوم بالقرار خلال لقاء لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، لم يشارك فيه الوزير الالماني.