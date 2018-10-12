الجمعة 12 أكتوبر 2018 6:18 م القاهرة القاهرة 26.6°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما رأيك في مطالبة النادي الأهلي بحكام أوروبيين لمبارياته المحلية؟
النتـائـج تصويت

الشرطة تستجوب 12 شخصا على خلفية اختطاف الملياردير الوحيد في تنزانيا

دار السلام (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 6:12 م | آخر تحديث : الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 6:12 م

قالت الشرطة في تنزانيا اليوم الجمعة، إنها تستجوب حاليا 12 شخصا على خلفية اختطاف الملياردير محمد ديوجي أغنى رجل في البلاد.

وتعرض ديوجي، الذي يبلغ حجم ثروته 5ر1 مليار دولار، للاختطاف فيما كان يغادر أحد الفنادق بالعاصمة دار السلام أمس الخميس، تشمل عملية الاستجواب موظفين بالفندق.

وقال رئيس شرطة المدينة لازارو مامبوساسا للصحفيين اليوم الجمعة، إن :"هناك أخبار كثيرة تحيط بعملية الخطف ... هذه ليست معلومات رسمية."

ولم تكشف السلطات عن المزيد من التفاصيل حول هذه العملية، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان قد تم المطالبة بفدية.

ووفقا لمجلة فوربس ، فإن ديوي الملياردير الوحيد في البلاد ، يمتلك مجموعة ميتال جروب ، التي تعمل في مجموعة واسعة من الصناعات من بينها التجارة والزراعة والخدمات المالية ، وذلك من بين أمور أخرى.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك