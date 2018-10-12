برلمانية من محافظي بريطانيا تطالب بانتخاب رئيس جديد للحزب

دعت نائبة برلمانية متشككة في جدوى الاتحاد الاوروبي، عن حزب المحافظين الذي تتزعمه رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، اليوم الجمعة إلى انتخاب زعيم جديد للحزب، حال أصرت ماي على خطتها بشأن الانسحاب من التكتل، واصفة ذلك بأنه "خيانة مطلقة" للتصويت على الانسحاب.

وتأتي دعوة أندريا جينكنز في أعقاب ما تردد من معارضة العديد من أعضاء الحكومة البارزين مساء أمس الخميس، عندما أشارت ماي أمام وزرائها إلى "اتفاق تاريخي وشيك لخروج بريطانيا من التكتل".

ويبدي المتشككون في جدوى الاتحاد الاوروبي غضبا من أن ماي ربما تكون مستعدة لقبول مقترح "حاجز خلفي" للخروج يبقي بريطانيا "مؤقتا" في الاتحاد الجمركي الاوروبي، ولكن لاجل غير مسمى.

وحددت هيئة الاذاعة البريطانية "بي.بي.سي" أسماء خمسة وزراء كبار، يساورهم القلق إزاء خطة ماي.

وزاد الحزب الوحدوي الديمقراطي لايرلندا الشمالية أيضا الضغط لتحول في خطتها "شيكرز" للانسحاب من التكتل، قبل قمة حاسمة لزعماء الاتحاد الاوروبي الاسبوع المقبل.

وقالت جينكنز في تغريدة لها "إذا واصلت رئيسة الوزراء (ماي) والحكومة الضغط من أجل إبقاء المملكة المتحدة في شراكة الاتحاد الجمركي، عندئذ نحتاج إلى زعيم جديد".

ويعقد زعماء الاتحاد الاوروبي قمة في بروكسل الاسبوع المقبل، يتوقع لها أن تمثل لحظة فارقة في إطار مفاوضات خروج بريطانيا من التكتل الذي يضم 28 دولة.

وتأتي القمة قبل نحو ستة أشهر من خروج بريطانيا المقرر من الاتحاد، في أذار/مارس 2019.

وقال رئيس البرلمان الاوروبي دونالد توسك الشهر الماضي إن القمة المقبلة ستكون "لحظة الحقيقة" وذلك في أعقاب الانقسامات العميقة التي كُشف عنها النقاب خلال اجتماع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، وزعماء الدول السبع والعشرين الاخرى الاعضاء في التكتل، والتي نجم عنها حالة من الجمود بين لندن وبروكسل.

ويجري مسؤولون من بريطانيا والاتحاد الاوروبي جهودا محمومة في الوقت الراهن لمناقشة أكبر قدر من التفاصيل الخاصة بعملية الخروج قبل القمة المقبلة.