ميلانيا عن علاقة زوجها بستورمي: لدي أشياء أكثر أهمية للتفكير فيها

السيدة الأمريكية الأولى قالت إن وسائل الإعلام تحب التكهنات حول علاقتها بزوجها لزيادة المبيعات



تحدثت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، عن العلاقة المزعومة بين زوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبين الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، وتعاملها مع الأخبار المتداولة عن خيانة زوجها لها.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت ميلانيا، إن الأمر لايُعد مصدر قلق لها، وأنها ولا تركز فيه، مضيفة أنه أم وسيدة أولى ولديها أشياء أكثر أهمية للتفكير والقيام بها.

وأضافت السيدة الأمريكية الأولى، خلال لقائها مع قناة "ABC" والتي أجرته خلال زيارتها الأخيرة لكينيا، أن الناس ووسائل الإعلام يحبون التكهنات حول العلاقة بينها وبين زوجها، وأنهم يحبون "القيل والقال" لزيادة مبيعات الصحف والحصول على معلنين أكثر.

وعند سؤالها عما كانت تسيطر على زوجها في آرائه، ضحكت ميلانيا وعلقت قائلا "أتمنى ذلك"، مشيرة إلى أنها دائمًا تعطيه نصيحتها وآرائها الصادقة ثم يفعل هو مايُريد القيام به.